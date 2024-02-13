Кіркорова відправили на виправні роботи в окуповану Горлівку

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Ракурс

Філіп Кіркоров, російський співак болгарського походження, приїхав у Донецьку область, тимчасово окуповану росією. Там він виступив перед пораненими російськими військовими у лікарні у Горлівці.

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Співак, як повідомили російські пропагандистські держагентства, «доставив гуманітарну допомогу» військовим, заспівав кілька пісень. Він заявив:

У мене є моя країна, їхати нікуди не збираюся. Я живу тут, жив і житиму.

Але не всім це сподобалося. «Казаки днр» виразили своє «нєгодованіє" і сказали, що Кіркоров бере участь у сумнівних вечірках. Тому його концерти треба скасовувати.

У грудні Кіркоров серед інших був присутній на так званій «майже голій» вечірці, організованій Настею Івлєєвою. Після обурення у z-пабликах учасники вечірки почали публічно просити вибачення. Кіркоров заявляв, що «зайшов не в ті двері» та «не знав про характер подій». Виступи співака почали екстрено вирізати з новорічних ефірів, його ім’я фігурувало у списку музикантів, на концертну діяльність яких у росії встановлено неформальну заборону.

Раніше в січні Кіркоров пожертвував п’ять мільйонів рублів білгородському благодійному фонду «Синій птах», який займається допомогою дітям із розладами аутистичного спектру та ментальними порушеннями.

До Кіркорова у так звану «ДНР» їздив Діма Білан. У січні він привіз подарунки дітям у Республіканському травматологічному центрі, а дитячому центру у Горлівці подарував кондиціонери. Ще він пожертвував три мільйони рублів притулку для бездомних тварин і навіть узяв звідти додому кота. Як і Кіркоров, Білан пообіцяв протези пораненим.