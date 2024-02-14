Рашисти в ніч на 14 лютого обстріляли Селидове, фото: Донецька обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n192366-u-selydovomu-troie-ludey-zagynuly-vnaslidok-nichnogo-obstrilu-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 лютого, здійснили масовану ракетну атаку на місто Селидове Донецької області.

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В результаті троє людей загинуло, ще 12 було поранено. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Повідомляється про такі російські обстріли:

о 23.30 13 лютого окупанти завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку, внаслідок чого зруйновано цілий під’їзд. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали п’ятеро осіб, серед яких троє дітей віком 7, 12 й 16 років. Також дістав тілесні ушкодження 52-річний чоловік, який проходив повз багатоповерхівку. Потерпілих із мінно-вибуховими травмами, переламами хребта, забоями, осколковими пораненнями доставлено до лікарні;

о 01.00 росіяни обстріли медичний заклад. В результаті загинули троє цивільних — 38-річна жінка, котра перебувала в лікарні на зберіганні вагітності, та 36-річна матір з дев’ятирічним сином. Також отримали травми шестеро пацієнтів — найстаршому 76 років, наймолодшій завтра має виповнитись шість місяців.

Крім того, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки й автомобілі. Наразі на місцях продовжують працювати правоохоронці.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).