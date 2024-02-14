У Чорному морі зменшилася кількість російських військових кораблів, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n192377-rosiyske-korabelne-ugrupuvannya-u-chornomu-mori-zmenshylosya-syly-oborony.html

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У Чорному морі зменшилося корабельне угруповання російського флоту.

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Про це сьогодні, 14 лютого, о 13.20 повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі скорочено (не без зусиль Сил оборони) до 3 ворожих кораблів, в Азовському чергує 1. Ракетоносії заведені в пункти базування, — вказано в повідомленні.

Сьогодні вранці Військово-морські сили ЗСУ повідомлення, що станом на 7.00 у Чорному морі перебували вісім російських кораблів, серед яких не було жодного носія крилатих ракет «Калібр».

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що українські військові за допомогою морських дронів знищили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков».