Окупанти викрадають людей у Мелітополі й Бердянську. Фото:

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Російський терор продовжується на тимчасово окупованих територіях.

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Зокрема, з початку року на тимчасово окупованих територіях Запорізької області з початку року загарбники внесли до «переліку терористів» сімох українців. Всіх цих осіб загарбники викрали, під катуванням вибили зізнання й тепер хочуть незаконно судити за начебто міжнародний тероризм. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у соцмережах.

За його словами, в Мелітополі та Бердянську місцевих мешканців росіяни викрадають прямо на вулицях. Одного з чоловіків озброєні вороги схопили, коли він просто вийшов викинути сміття.

Мер додав, що досі не вдалося встановити місця перебування десятків людей з тимчасово окупованих територій, яких викрали ще на початку повномасштабного вторгнення. У ворожому полоні перебувають, як жінки, так і чоловіки.

Нагадаємо, на початку місяця мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що росіяни готують масове заселення окупованих територій України під кодовою радянською назвою «Запорізька цілина». Зокрема, захоплені території Запоріжжя мають стати другим пілотним проектом країни-агресора зі зміни етнічного складу населення після Далекого Сходу.