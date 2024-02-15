Масований ракетний удар по Україні - вибухи лунали в Києві та Львові

https://racurs.ua/ua/n192394-masovanyy-raketnyy-udar-po-ukrayini-vybuhy-lunaly-v-kyievi-lvovi-zaporijji.html

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Російські нацисти здійснили у ніч на 15 лютого черговий масований ракетний удар по Україні, зокрема з бомбардувальників Ту-95мс, які злетіли з аеродрому Оленья.

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Усі ракети, які летіли на Київ, збили, стверджують в КМВА. Жертв та руйнувань немає.

У Львові — влучання в об'єкт інфраструктури. Попередньо, на регіон летіло понад 10 ракет, у кількох будинках повибивало вікна. Львівська ОВА інформує про двох постраждалих унаслідок вранішньої атаки по Львову.

Триває пожежа на об'єкті інфраструктури у місті. У 16-ти житлових будинках на вулиці Наукова вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч, — повідомив міський голова Андрій Садовий.

На Дніпропетровщині атака на обʼєкти цивільної інфраструктури. Деталі оприлюднять згодом.

На Полтавщині — влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Там пожежа, постраждалих немає.

У Запоріжжі, за попередніми даними, четверо постраждалих. Обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. Також ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення обʼєкту торгівлі. Попередньо, постраждало чотири людини.

Унаслідок ранкового масованого удару по Україні на Хмельниччині є ушкодження цивільних об'єктів.

Вночі ворог знов поцілив по місту Селидове Донецької області. У МВА сказали, що пошкоджено 12 багатоквартирних будинків та дві адмінбудівлі.

На Харківщині з-під завалів дістали тіло 74-річної жінки, яка загинула через російську ракетну атаку на Великий Бурлук. Кількість загиблих зросла до 3, ще 5 людей — постраждали.