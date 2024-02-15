На Хмельниччині троє людей постраждали внаслідок російської ракетної атаки

Рашисти вранці 15 лютого здійснили ракетну атаку по Хмельниччині, фото: infoportal.ua

https://racurs.ua/ua/n192418-na-hmelnychchyni-troie-ludey-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky.html

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У Хмельницькій області внаслідок ракетної атаки, здійсненої росіянами сьогодні, 15 лютого, вранці, постраждали троє людей.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожу ціль, проте сталося загоряння приватного будинку.

На жаль, маємо трьох постраждалих. Це чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження, їхній стан — середньої важкості, надається медична допомога, — зазначив він. — А також жінка 1939 року народження: вона перебувала у шоковому стані та доставлена до закладу охорони здоров’я.

Раніше у Хмельницькій ОВА повідомляли, що внаслідок російського масованого ракетного удару є ушкодження цивільних об'єктів.