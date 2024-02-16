рф завербувала на війну десятки тисяч найманців. Фото:

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Російська армія поповнилася десятками тисяч найманців з різних країн.

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На території рф продовжують готувати найманців-іноземців, які у подальшому відправляються на території України. Цим потенційним окупантам Кремль обіцяє зарплатню у розмірі від 2 тис. дол. до 4 тис. дол. Однак фактично цим людям платять кілька сотень доларів грошового забезпечення. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що російські спецслужби вербують людей у Сирії, Непалі, Афганістані, Індії, Єгипті, Конго та в країнах Середньої Азії. Командування загалом використовує їх для м’ясних штурмів.

Зауважимо, що легких заробітків не існує й ціна за свої злочини зростає вже в Україні. Вже 400 тис. ліквідованих нацистів ЗС РФ про це свідчать, але не особисто, — наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, американський телеканал CNN повідомляв, що російська федерація завербувала майже 15 тис. громадян Непалу для участі у війні проти України. Іноземці забажали стати найманцями після того, як уряд рф у 2023 році оголосив про вигідний пакет для іноземних бійців, які можуть приєднатися до армії країни-агресора.