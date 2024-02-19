Польські фермери вперше блокували на кордоні пасажирський поїзд

https://racurs.ua/ua/n192542-polski-fermery-vpershe-blokuvaly-na-kordoni-pasajyrskyy-poyizd.html

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Увечері у неділю, 18 лютого, польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда № 119 Київ — Хелм, у якому перебувало 260 пасажирів, переважно жінок та дітей.

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Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти. Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух, — повідомили в «Укрзалізниці».

Наразі залізничне сполучення з Польщею здійснюється в штатному режимі, а пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень.

Вважаємо подібні дії протестувальників обурливими, зважаючи на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами. Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та безпеку кордонів ЄС від російського агресора, — наголосили в «Укрзалізниці».

19 лютого залізничне сполучення з Республікою Польща здійснюється в штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень.

«Укрзалізниця» наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. Вважаємо подібні дії протестувальників обурливими, зважаючи на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами. Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та безпеку кордонів ЄС від російського агресора.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрою, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема пасажирського транспорту.