Ставлення до участі в майбутніх президентських виборах Зеленського з'ясували соціологи

https://racurs.ua/ua/n192572-zrosla-kilkist-ukrayinciv-yaki-pidtrymuut-tilky-odnu-kadenciu-zelenskogo.html

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Ставлення до участі в майбутніх президентських виборах Володимира Зеленського з’ясували соціологи КМІС.

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Незалежно від поглядів на потребу у виборах, більш ніж половина українців (53%) вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах. У грудні 2023 року таких було 59%.

Натомість з 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.

Нагадаємо, що у 2019 році Володимир Зеленський зазначав, що планує йти на посаду президента на один термін. Наразі немає можливості провести вибори, але коли з’являться умови для їх проведення.

Відносно найменше підтримують участь Зеленського у наступних виборах мешканці Заходу і Півдня, відносно ж найбільше — Центру і Сходу.

КМІС провів своє дослідження упродовж 5−10 лютого 2024 року. Це було всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого було додане запитання щодо того, чи потрібно проводити вибори президента, а також щодо того, чи варто Зеленському вдруге змагатися за цю посаду.

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитано 1 тис. 202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.