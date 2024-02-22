Податкова мобілізація - влада шукатиме додатковий трильйон гривень, щоб закрити діру

https://racurs.ua/ua/n192648-podatkova-mobilizaciya-vlada-shukatyme-dodatkovyy-trylyon-gryven-schob-zakryty-diru.html

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Українців очікує податкова мобілізація — влада шукатиме додатковий трильйон гривень, щоб закрити діру в бюджеті.

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На фінансування армії може не вистачити грошей. Які ідеї влада обговорює для отримання додаткового ресурсу всередині країни і чи можливе підвищення податків, розповідає «Економічна правда».

За даними співрозмовників ЕП, які долучені до пошуку додаткового бюджетного ресурсу, наразі основна стратегія держави — намагатися збільшити можливості ринку ОВДП та підвищувати податки.

У межах виконання програми МВФ уряд планує запровадити додаткове оподаткування у вигляді 0,1% військового збору з прибутку підприємств та доходів ФОПів, 1,5% - від вартості дорогоцінних металів, 30% - від вартості ювелірних виробів, 10% - від вартості рухомого майна.

Також прораховуються можливості додаткового оподаткування операцій з нерухомістю та запровадження додаткового податку на деякі інші операції.

Сумарно ці податкові заходи мають виконати пункт програми МВФ. Проблема лише в тому, що 0,5% від ВВП, на які можуть збільшитися доходи бюджету — це близько 40 млрд грн. Тобто додаткові податки, яких від України вимагає фонд, покриють десяту частину потреб держави в додатковому ресурсі для армії.

Аби зібрати решту необхідного внутрішнього ресурсу, потрібно робити набагато радикальніші податкові зміни. Зокрема — переглядати ставки основних податків: ПДВ та податку на доходи.

Для покриття потреби у розмірі понад 400 млрд грн владі необхідно підвищити ставки ПДВ та військового збору приблизно на 6−7%. При цьому необхідно врахувати ефект Лаффера, тобто можливість того, що з підвищенням податкового навантаження чимало компаній підуть у тінь, а додатковий фіскальний ефект буде не таким великим, як очікувалося.

У владі розуміють, що ідея з підвищенням податків украй непопулярна. Саме тому політики говорять про неї не під запис. Проте рано чи пізно суспільству доведеться сказати правду: коштів на утримання армії в українському бюджеті критично бракує і краще починати говорити про те, як їх зібрати, уже зараз, аби не довелося знову ухвалювати рішення «заднім числом».