Вас десятьох одна людина стримує - героїчне відео ближнього бою

https://racurs.ua/ua/n192707-vas-desyatoh-odna-ludyna-strymuie-geroyichne-video-blyjnogo-bou.html

Ракурс

Героїчний бій українського воїна 8-го окремого гірничо-штурмового батальйону показала 10-та бригада «Едельвейс». Боєць сам холоднокровно стримував переважаючі сили ворога, демонструючи сміливість і відвагу.

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На цих грудневих кадрах російський командир істерить в ефір, вказуючи, що робити штурмовикам противника. Поєдинок завершився ліквідованими та пораненими окупантами, яких методично викосила артилерія та дрони.

Наш боєць залишився живим, відстоявши позицію і дочекавшись підкріплення.

На відео добре видно, як орки, мов черв’яки, крутяться, повзають навколо окопа, де сидить наш боєць. Він професійно відганяє атаку гранатами та автоматом.

«Едельвейсам» вдалося перехопити радіоперемовини супротивника. Командир б'ється в істериці, вказуючи штурмовикам, що робити: