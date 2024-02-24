Омбудсмен попереджає про шахрайську схему з полоненими

Шахраї вигадали нову схему збагачення, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n192712-ombudsmen-poperedjaie-pro-shahraysku-shemu-z-polonenymy.html

Ракурс

Шахраї вигадали схему збагачення на родичах полонених — за гроші вони пропонують «включити» військовополонених у списки на обмін.

.

Про це сьогодні, 24 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду «включити» їхніх рідних до списків на обмін або «прискорити» процес обміну конкретного військовослужбовця, — зазначив Лубінець.

За його словами, зловмисники для цього навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах.

На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу Омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали «прохання» позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини, — зазначив він.

Лубінець наголошує, що працівники очолюваної ним інституції ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру.