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Ракурс
Шахраї вигадали нову схему збагачення, фото: соціальні мережі

Омбудсмен попереджає про шахрайську схему з полоненими

24 лют 2024, 16:31
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Шахраї вигадали схему збагачення на родичах полонених — за гроші вони пропонують «включити» військовополонених у списки на обмін.


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Про це сьогодні, 24 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду «включити» їхніх рідних до списків на обмін або «прискорити» процес обміну конкретного військовослужбовця, — зазначив Лубінець.

За його словами, зловмисники для цього навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах.

На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу Омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали «прохання» позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини, — зазначив він.

Лубінець наголошує, що працівники очолюваної ним інституції ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру.

Застерігаю шахраїв від подібного роду дій! За це передбачене покарання відповідно до законодавства України! — наголосив він. — Також звертаюся до рідних військовополонених: будьте обережними та пам’ятайте — зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі.

Джерело: Ракурс


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