Кількість здійснених рашистами обстрілів за два роки війни назвали у МВС

Рашисти понад 100 тис. разів обстріляли Україну за два роки, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n192737-kilkist-zdiysnenyh-rashystamy-obstriliv-za-dva-roky-viyny-nazvaly-u-mvs.html

Ракурс

Російські загарбники з початку повномасштабного вторгнення обстріляли територію України 110 тис. разів і були переважно об'єкти цивільної інфраструктури.

.

Про це сьогодні, 25 лютого, під час форуму «Україна. Рік 2024», який проходить у Києві, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Із початку широкомасштабного вторгнення Україну, і це переважно об'єкти цивільної інфраструктури, обстріляли 110 тисяч разів, — зазначив він. — А це завжди — виїзд величезних сил наших рятувальників та поліції на місця ліквідації наслідків таких обстрілів.

За словами Клименка, якщо ще рік тому міжнародні партнери вчили українських спеціалістів, як працювати рятувальникам, розбирати завали і документувати злочини, то наразі Україна вже має десятки запитів щодо обміну досвідом.

Досвід, на жаль, гіркий, бо це завжди горе і розруха, — наголосив він. — У той же час ми тепер можемо нашим міжнародним партнерам надати максимальну інформацію щодо ліквідації наслідків ворожих обстрілів. І наші сили безпеки постійно вдосконалюються та однозначно стали сильнішими.

Клименко зазначив, що ті протоколи, по яких українські фахівці працюють і вдосконалюються щодня, дозволяють їм працювати дуже швидко і ефективно. Він зазначив, що це стосується і застосування технічних можливостей у роботі відповідних підрозділів.

Також Клименко повідомив, що Нацполіція за два роки повномасштабної війни задокументувала 113 тис. воєнних злочинів.

Джерело: «Укрінформ»