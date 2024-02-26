Вбитий в Іспанії російський пілот Кузьмінов «користувався планом захисту» України

https://racurs.ua/ua/n192770-vbytyy-v-ispaniyi-rosiyskyy-pilot-kuzminov-korystuvavsya-planom-zahystu-ukrayiny.html

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Вбитий в Іспанії російський пілот Максим Кузьмінов «користувався планом захисту» України.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав це виданню El Mundo і додав, що Іспанія має розслідувати це вбивство. Він прямо сказав, що за цим стоїть росія.

Газета El Pais писала, що іспанські спецслужби не сумніваються — пілота вбили на замовлення спецслужб рф, але яких саме, поки не відомо. Мадрид готує відповідь, оскільки це перший подібний випадок на іспанській землі.

Про смерть Кузьмінова, який у серпні 2023 року викрав для ГУР гелікоптер Мі-8 АМТШ, стало відомо 19 лютого. В ГУР підтвердили його вбивство.

За даними іспанських ЗМІ, Кузьмінова вбили пʼятьма пострілами в гаражі в місті Ла-Віла-Джойоза (провінція Аліканте). Двоє підозрюваних втекли. У пілота був паспорт України, виданий на імʼя 33-річного Ігоря Шевченка (росіянину було 28 років).

Іспанське видання EL ESPAÑOL під час власного розслідування дійшло висновку, що Кузьмінова було вбито «професійною групою», яка, як стверджує іспанське видання, тривалий час стежила за його розпорядком дня в Аліканте і мала записи з камер відеоспостереження.

Іспанське слідство розглядає вбивство як «зведення рахунків» ініціативною групою, оскільки в убивстві присутня особлива жорстокість — льотчик дістав півдюжини кульових поранень, а пізніше автомобіль, на якому зникли невідомі зловмисники, переїхав його тіло.

Нагадаємо, що льотчик-перебіжчик Кузьмінов жив в Іспанії за паспортом на ім’я 33-річного Ігоря Шевченка. Російський пілот, якого застрелили на підземному паркінгу в муніципалітеті Вільяхойоса, в’їхав до Іспанії під ім’ям 33-річного донеччанина Шевченка. У нього був український паспорт, виданий 22 вересня 2023 року.