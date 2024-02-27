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Ракурс
Російську гаубицю Д-20 знищили бійці Третьої штурмової бригади. Фото:

Бійці ЗСУ перемогли в артдуелі — спопелили російську гаубицю (ВІДЕО)

27 лют 2024, 14:50
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Третя штурмова бригада ЗСУ знищила російську гаубицю Д-20.


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На одній із ділянок фронту ворог розгорнув вогневу позицію, яку виявили українські захисники. Двох прицільних ударів було достатньо, щоб спопелити гармату загарбників. В артилерійській дуелі бійці «Команди Постріл» з 1-го САДн Третьої штурмової бригади. Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

Як відомо, Д-20 — гаубиця калібру 152 мм може стріляти на максимальну відстань до 17 км. Бойовий розрахунок цієї гармати становить 10 осіб. Ця артилерія перебуває на озброєнні, принаймні в 13 країнах.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку в ході наступальних дій окупанти переміщують особовий склад не лише на бронетехніці, а й на швидкісних квадроциклах. За тиждень українські бійці знищили загалом 10 ворожих квадроциклів, а процес ураження однієї з одиниць техніки зафіксували на відео.

Джерело: Ракурс


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