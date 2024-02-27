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Бригада, яка два роки обороняла Авдіївку, пішла на ротацію
Бригада, яка два роки обороняла Авдіївку, пішла на ротаціюhttps://racurs.ua/ua/n192813-brygada-yaka-dva-roky-oboronyala-avdiyivku-pishla-na-rotaciu.htmlРакурс
110 окрема механізована бригада ім. Марка Безручка, яка два роки обороняла Авдіївку, заявила, що йде на ротацію.
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Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам що нас змінили бажаємо витримки та якомога більше знищити «орків». Величезна подяка Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу. Без вашого сприяння нам би було набагато важче стримувати навалу московитської орди, — написали у бригаді.
Підрозділи 110 бригади захищали Авдіївку від російських окупантів. З допомогою дронів камікадзе, різного виду «бомберів», вони підтримували свою піхоту і знищували ворога на підступах до міста і згодом, вже в самій Авдіївці.
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