Майже половина російських А-50 перебувають в неробочому стані. Фото: «Кримський вітер»

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Російські літаки ДРЛО А-50, які є на озброєнні армії рф, не всі у робочому стані.

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Майже половина цих повітряних машин не в змозі перебувати у повітрі. Такі літаки виявили на авіабазі в Ахтубінську Астраханської області росії. Так, 24 лютого там були присутні два А-50, а 28 лютого на стоянці все ще перебував один літак цього типу. Про це моніторингова група «Кримський вітер» повідомила у Telegram.

Зазначається, що на стоянці перебувають чотири Су-57, які вважаються новітніми російськими винищувачами п’ятого покоління. Також присутні чотири Іл-76, які не показані на фото.

А на авіабазі в Іваново перебувають чотири літаки дальнього радіолокаційного стеження А-50 на полі з двигунами та один за межами поля з двигунами. Ще сім одиниць А-50 стоять у неробочому стані — без двигунів.

У 2024 році ЗСУ знищили вже два російських літаки-розвідники А-50, останній збили 23 лютого над Азовським морем. Ще один пошкодили білоруські партизани в лютому 2023 року на аеродромі «Мачулищі».

У Головному управлінні розвідки заявили, що зараз на озброєнні армії російської федерації залишилося ще шість таких літаків-розвідників. Кожен такий літак коштує від 350 до 500 млн дол., залежно від модифікації.

Нагадаємо, ЗМІ показали місце дислокації А-50 на супутникових фото. Один із таких літаків стоїть у місті Таганрог, а саме в аеропорту «Таганрог-Південний». Це всього за 130 км від лінії бойових дій на Донеччині.