Польська поліція заблокувала українських водіїв

https://racurs.ua/ua/n192915-polska-policiya-zablokuvala-ukrayinskyh-vodiyiv-video.html

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Польська поліція заблокувала українських водіїв перед пунктом пропуску Краківець. Ті йшли на мирні переговори до польських протестувальників. Кажуть, через жорсткі умови перетину кордону і свавілля, що чинять страйкарі — їм уривається терпець.

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Вранці 1 березня польська поліція повідомила українським водіям про зменшення пропускної можливості на кордоні. Протестувальники встановили ліміт в одну машину за годину.

Водії попрямували до польських протестувальників, щоб провести переговори, але дійти до них їм не дозволили польські поліцейські, вони оточили їх, розбили на декілька груп та протягом двох годин не дозволяли повернутися до власних автівок, перевірявши документи.

У поліції звинуватили водіїв у спробі заблокувати дорогу, проте українські водії говорять, що це брехня, і у них не було ніяких злочинних умислів.