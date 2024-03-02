росія втратила вже два А-50. Фото:

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Законсервовані літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 окупанти можуть почати повернути до експлуатації.

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Через тиждень після втрати другого А-50 росія припинила їх польоти. Зараз ворог проводить внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ці літаки, а також щодо того, як зменшити загрозу, яку продовжує становити українська ППО для російської авіації. Про це 2 березня Міністерство оборони Великої Британії повідомило у соцмережі X.

Іноземна розвідка вважає, що втрата цих літаків, які забезпечують щоденне командування і управління російськими повітряними операціями, дуже ймовірно, значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків. Ймовірно, росіянам подолати цю прогалину шляхом перепрофілювання літаків.

Британці не виключають, що загарбники спробують повернути до експлуатації раніше законсервовані А-50, щоб пом’якшити вищезгадану проблему.

Нагадаємо, майже половина російських літаків ДРЛО А-50, які є на озброєнні армії рф, не в змозі перебувати у повітрі. Такі літаки виявили на авіабазі в Ахтубінську Астраханської області та на аеродромі в Іваново.