Росіяни застосували хімічну зброю в Україні. Фото:

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Хімічну зброю в Україні продовжує застосовувати російська армія.

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Загарбники здійснили одразу 9 скидів з БПЛА боєприпасів із хімічною речовиною. Це є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 3 березня повідомив у Telegram.

Також росіяни завдали 14 авіаударів, здійснив 950 обстрілів та 90 атак дронами-камікадзе. З ворожими військами було зафіксовано 43 бойових зіткнення.

За словами Тарнавського, ситуація в операційні зоні ОСУВ «Таврія» залишається складною, але контрольованою. За добу тут росіяни втратили 393 осіб вбитими й пораненими та 37 одиниць військової техніки.

Нагадаємо, 15 березня проект DeepState, котрий відстежує ситуацію щодо бойових дій в Україні, повідомив, що російська армія застосувала хімічну зброю на Сватівському та Бахмутському напрямках. Тоді ворог застосував хлорпікрин — шкідливу для людини отруйну речовину подразнювальної дії, пари якої мають сильну сльозогінну, а у високих концентраціях — задушливу і загальноотруйну дію.