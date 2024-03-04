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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Протитанкісти знищили російську БМП з десантом (ВІДЕО)

4 бер 2024, 14:19
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Протитанкісти з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» знищили ворожу БМП із десантом.


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Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

На Лиманському напрямку, де бригада веде важкі бої з противником, бійці вистежили та знищили ворожу бронетехніку, виписавши окупантам колективні квитки на концерт «…» За промокодом «Стугна» вхід для них був абсолютно безкоштовним, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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