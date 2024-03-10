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Ракурс
Президент України відреагував на слова Папи Франциска про "мужність підняти білий прапор"

Президент України відреагував на слова Папи Франциска про «мужність підняти білий прапор»

10 бер 2024, 22:02
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Президент України у новому відеозверненні відреагував на слова Папи Римського про те, що «Україна повинна мати мужність підняти білий прапор та домовитися з росією про припинення війни».


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Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї — всі. І я дякую кожному українському капелану, які — з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква — з людьми.

А не за дві з половиною тисячі кілометрів — десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. Я дякую кожному, хто в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч — діями та молитвами.

Раніше Папа Римський сказав, що Україна повинна мати мужність підняти білий прапор та домовитися з росією про припинення війни.

Слово «домовлятися» — це сміливе слово. Коли бачите, що ви зазнали поразки, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори. […] Я вважаю, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти білий прапор та веде переговори, — сказав Франциск.

Джерело: Ракурс


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