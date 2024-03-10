Президент України відреагував на слова Папи Франциска про «мужність підняти білий прапор»

Президент України у новому відеозверненні відреагував на слова Папи Римського про те, що «Україна повинна мати мужність підняти білий прапор та домовитися з росією про припинення війни».

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Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї — всі. І я дякую кожному українському капелану, які — з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква — з людьми.

А не за дві з половиною тисячі кілометрів — десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. Я дякую кожному, хто в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч — діями та молитвами.