Дональд Трамп не дасть грошей Україні у разі перемоги на виборах, заявив Віктор Орбан. Фото:

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Дональд Трамп у разі перемоги на виборах президента США не фінансуватиме Україну.

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Кандидат в президенти не дасть «ні копійки на українсько-російську війну», якщо його оберуть й «відновить мир». Таку заяву Трамп зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це угорський прем'єр розповів в інтерв’ю M1, передає Index.

На думку Орбана, війна в Україні закінчиться, якщо Сполучені Штати не підтримуватимуть Київ. На його думку, Європа самотужки не зможе профінансувати всі потреби України.

Дональд Трамп ще не президент США, але його партія в американському законодавчому органі заважає демократам вкладати гроші у війну, — зазначив він.

Угорський прем'єр додав, що Трамп має «досить детальні плани» щодо того, як покласти край повномасштабній російсько-українській війні, які збігаються з інтересами Угорщини.

Обран також наголосив, що угорська влада та Дональд Трамп виступають за мир, тоді як Демократична партія в США — нібито провоєнна.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше обіцяв завершити війну в Україні упродовж доби. Президент Володимир Зеленський заявив, що не вірить у те, що Трамп може покласти край війні за 24 години, як обіцяє. Він запропонував кандидату прибути на передову в Україну й пояснити, як він планує це зробити.

Джерело: Index