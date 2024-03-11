рф виробляє втричі більше боєприпасів, ніж США та Європа. Фото:

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Російська оборонна промисловість щомісяця виробляє 250 тис. артилерійських боєприпасів або майже 3 млн снарядів щороку.

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Це втричі більше боєприпасів, ніж Сполучені Штати Америки та Євросоюз можуть надіслати Україні у рамках військової допомоги. Так, США та Європа сукупно здатні виробляти лише близько 1,2 млн боєприпасів щорічно для відправки ЗСУ. Зараз армія рф випускає на полі бою 10 тис. снарядів, а Україна тільки 2 тис. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на оцінки розвідок країн НАТО й джерела.

Зазначається, що американський ВПК поставив за мету виробляти 100 тис. артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, що все одно менше ніж половина щомісячного виробництва країни-агресора. Однак і зараз виготовити таку кількість боєприпасів проблемно через питання фінансування, яке застрягло в Конгресі.

Джерело в Північноатлантичному альянсі заявило, що російські заводи з виробництва снарядів працюють у цілодобовому режимі. А на оборонку країни-агресора зараз працюють майже 3,5 млн осіб у порівнянні з 2−2,5 млн до вторгнення в Україну у 2022 році.

Також окупанти імпортують боєприпаси з Ірану. У 2023 році Тегеран торік надав Москві 300 тис. артилерійських снарядів, а Північна Корея — щонайменше 6 тис. 700 контейнерів з мільйонами снарядів.

Їхня військова машина працює на повну потужність, — зазначив представник західної розвідки.

Нагадаємо, 10 березня президент Чехії Петр Павел заявив, що 800 тис. артилерійських боєприпасів можуть потрапити в Україну протягом кількох тижнів, якщо «не буде принципових проблем».

Джерело: CNN