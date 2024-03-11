Збиття «Шахеда» за допомогою мобільного ЗРК Vampire показали на відео

ЗРК Vampire збив російського «Шахеда». Фото:

https://racurs.ua/ua/n193215-zbyttya-shaheda-za-dopomogou-mobilnogo-zrk-vampire-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Американський мобільний ЗРК малого радіуса Vampire полює на російських «Шахедів».

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При цьому ця установка робить це дуже вдало. Одна запущена ракета знаходить ціль. Відео збиття ірано-російського ударного дрона Shahed-136 за допомогою «Вампіра» в небі Одеської області 11 березня заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін опублікував у Telegram.

Як відомо, Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) — відносно нова американська розробка, бо у 2022 році все ще тривали випробування цієї ЗРК. Компанія L3Harris заявляла, що цей мобільний комплекс підходить для будь-якого пікапа чи автомобіля з вантажною платформою.

Пускові установки «Вампіра» розраховані на чотири невеликі ракети APKWS калібру 70 мм. За виявлення ворожих цілей та наведення на них ракет відповідає станція WESCAM MX-10 RSTA, що об'єднує телевізійну та тепловізійну камеру, а також систему лазерного підсвічування та лазерний далекомір.

Зенітно-ракетний комплекс може керуватися однією людиною, який одночасно є водієм, тоді як для більшості інших систем потрібен підготовлений екіпаж із декількох військових. Основним завданням «Вампіра» є знищення безпілотників, тому його ще називають «мисливцем на дронів».

Вартість одного реактивного снаряда APKWS складає близько 40 тис. дол. за одиницю, що робить його використання доволі ефективним за співвідношенням «ціна-результат».

Нагадаємо, російський дрон-камікадзе «Шахед» застряг у гвинті вітряка у Миколаївській області. Уламки безпілотника були небезпечними, але сапери демонтували їх з висоти 55 м, що еквівалентно 18-поверховому будинку.