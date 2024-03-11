Поляки почали зупиняти пасажирські автобуси на кордоні

https://racurs.ua/ua/n193219-polyaky-pochaly-zupynyaty-pasajyrski-avtobusy-na-kordoni.html

Ракурс

Польська поліція та протестувальники зупиняють пасажирські автобуси на кордоні.

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Із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів утримують без будь-яких пояснень. Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими стосовно громадян України, — повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він наголосив, що такі дії є неприпустимими стосовно громадян України.

Під час війни в Україні пасажирами цих автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу, — додав український урядовець.

Польські фермери з 9.00 11 березня не пропускають вантажівки через пункт пропуску «Угринів» на кордоні з Україною у напрямку Польщі.

На виїзд з України польські протестувальники не пропускатимуть жодної вантажівки. На в’їзд в Україну пропускатимуть по шість вантажних автомобілів щогодини.

Крім того, 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску «Корчова-Краківець».

Фермери заблокували рух вантажівок з України у напрямку Польщі та в «Устилузі». Крім того, перед пунктом пропуску «Зосін-Устилуг» протестуючі на виїзд з України також не пропускатимуть жодної вантажівки. На в’їзд в Україну польські ферми пропускатимуть по шість вантажних автомобілів щогодини.

Також прикордонники повідомили, що решта пунктів пропуску на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими для вантажівок.