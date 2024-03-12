Закон про лобізм підписав Зеленський

Володимир Зеленський, фото: «Детектор Медіа»

https://racurs.ua/ua/n193242-zakon-pro-lobizm-pidpysav-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 12 березня, підписав закон № 10337 «Про доброчесне лобіювання».

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Про це свідчить інформація, опублікована у картці законопроекту на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада ухвалила цей закон 23 лютого.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначає, що цей закон набуває чинності лише через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.