Вашингтон погрожує виключити Raiffeisen Bank із фінансової системи США, якщо той не розірве усі зв'язки з рф

https://racurs.ua/ua/n193268-ssha-gotovi-vykynuty-raiffeisen-bank-zi-svoieyi-finansovoyi-systemy-yakscho-toy-ne-rozirve.html

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Вашингтон погрожує виключити Raiffeisen Bank із фінансової системи США, якщо той не розірве усі зв’язки з рф.

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У Відні відбулася зустріч заступниці міністра фінансів США з питань санкцій Анни Морріс з австрійськими урядовцями та представниками Raiffeisen Bank International, повідомляє Politico.

Морріс наголосила, що банк ризикує бути виключеним з фінансової системи США, якщо він не буде більш чітко дистанціюватися від російської воєнної економіки, — пише Bloomberg.

Нагадаємо, що Raiffeisen не бажає розривати зв’язки з країною-агресором, яка принесла банку близько 60% його прибутку минулого року.

Раніше у НАЗК заявили, що унормують наповнення списку спонсорів війни. Новий голова агентства Віктор Павлущик сказав, що у цей список потрапляють компанії, банки та бренди, які торгують з рф або працюють у росії.

Наразі НАЗК самостійно визначає, які компанії внесуть у список — це час від часу створює Україні проблеми у відносинах з іншими державами, як було Угорщиною (банк OTP Bank) та Австрією (Raiffeisen Bank).