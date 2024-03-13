У Бєлгороді дрон атакував будівлю ФСБ

https://racurs.ua/ua/n193273-u-bielgorodi-dron-atakuvav-budivlu-fsb.html

Ракурс

У російському Бєлгороді дрон атакував будівлю ФСБ.

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Про це уранці 13 березня повідомляють російські пабліки.

Пошкоджено фасад та вибито вікна. Попередньо постраждалих, на жаль, немає.

Нагадаємо, 12 березня у Бєлгороді дрони атакували мерію. У рф заявили, що дрон поцілив у будівлю мерії Бєлгорода. Тоді губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков заявив про удар безпілотника «ворога» по будівлі мерії Бєлгорода. Внаслідок влучання постраждали дві жінки, стверджував він.

Усього цієї ночі й ранку росію атакувало не менше 65 дронів. Міноборони рф пише, що БПЛА збивали в 6 областях.