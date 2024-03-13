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У Бєлгороді дрон атакував будівлю ФСБ
У Бєлгороді дрон атакував будівлю ФСБhttps://racurs.ua/ua/n193273-u-bielgorodi-dron-atakuvav-budivlu-fsb.htmlРакурс
У російському Бєлгороді дрон атакував будівлю ФСБ.
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Про це уранці 13 березня повідомляють російські пабліки.
Пошкоджено фасад та вибито вікна. Попередньо постраждалих, на жаль, немає.
Нагадаємо, 12 березня у Бєлгороді дрони атакували мерію. У рф заявили, що дрон поцілив у будівлю мерії Бєлгорода. Тоді губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков заявив про удар безпілотника «ворога» по будівлі мерії Бєлгорода. Внаслідок влучання постраждали дві жінки, стверджував він.
Усього цієї ночі й ранку росію атакувало не менше 65 дронів. Міноборони рф пише, що БПЛА збивали в 6 областях.
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