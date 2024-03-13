Не чекати Перл-Харбора - у США оцінили відставання від Китаю у розробці гіперзвукової зброї

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Китай значно випереджає РФ та США в розробці гіперзвукової зброї.

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Про це заявив на слуханнях у Конгресі один із керівників розвідувального управління Міноборони США (DIA).

Інвестувати в безпеку, не чекаючи «геополітичного шоку» рівня Перл Гарбор, закликали експерти на цих слуханнях, пише «Голос Америки».

США потребують істотних інвестицій у сферу оборони на тлі сучасних викликів у сфері кібертехнологій, у морській, повітряній та космічній сферах, а також через суттєві загрози з боку Китаю та росії.

Учасники слухань також висловили сподівання, що американські платники податків усвідомлять таку необхідність саме на основі розрахунків, без додаткового геополітичного шоку, яким стала, наприклад, свого часу трагедія на Перл Гарбор.

За даними DIA, Китай зосередив найбільший арсенал гіперзвукової зброї, здатної нести як ядерні, так і звичайні боєголовки. Найбільш ефективною американські експерти називають ракету DF-17, прийняту на озброєння у 2020-му і здатну вражати обʼєкти на відстані до 1,6 тис. км, пише «Радіо Свобода».

У 2021 році під час випробувань китайська ракета з гіперзвуковим бойовим блоком облетіла земну кулю.

росія, як заявили представники Пентагону, має у своєму розпорядженні три типи гіперзвукової зброї, яка вже застосовувалася для ударів по Україні.