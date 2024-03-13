Окупанти забирають українських дітей на навчання дронів у росію. Фото: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n193294-okupanty-zabyraut-ukrayinskyh-ditey-na-navchannya-operatoriv-droniv-u-rosiu-cns.html

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Російські загарбники навчають українських дітей бути операторами дронів.

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Зокрема, ворог звозить підлітків з тимчасово окупованих територіях на зміну «Юнтех» під час якої їх будуть навчати оперуванням БПЛА. На збори в Краснодарський край росії везуть близько 100 дітей 14−17 років, які перебувають у лавах так званої юнармії. Ці збори мають розпочатися у квітні. Про це 3 березня повідомили в Центрі національного спротиву.

У ЦНС наголосили, що на 9 травня на окупованих територіях ворог планує посвяту дітей, які вступили до «юнармії». Однак сам вступ відбувається під примусом — підлітків змушують писати заяви аби «уникнути проблем». Осередки «юнармії» планують створити до 9 травня в усіх школах тимчасово окупованих районів Херсонщини та Запоріжжя.

Центр національного спротиву закликав батьків приділяти більше уваги патріотичному вихованню дітей та ігнорувати ініціативи ворога.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують політику обмеження прав українців на рідній землі й заборонили для цивільних в окупації диспансеризацію. Таким чином ворог спонукає місцевих мешканців отримувати російський паспорт.