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Ракурс
П’ятеро осіб дістали поранення внаслідок артобстрілу. Фото: прокуратура

Ворог обстріляв Нікополь — поранені п’ятеро осіб (ФОТО)

14 бер 2024, 15:22
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Нікополь Дніпропетровської області знову був під російським обстрілом.


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У четвер, 14 березня, армія країни-агресора завдала по місту артилерійських ударів. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, аптеку та автомобілі. Поранення дістали п’ятеро осіб. Про це Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Серед поранених — 43-річний чоловік, 73-річна жінка та дві місцеві мешканки 74-х років, а також семирічний хлопчик.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438) Кримінального кодексу України.

П’ятеро осіб дістали поранення внаслідок артобстрілу. Фото: прокуратура

П’ятеро осіб дістали поранення внаслідок артобстрілу. Фото: прокуратура

П’ятеро осіб дістали поранення внаслідок артобстрілу. Фото: прокуратура

П’ятеро осіб дістали поранення внаслідок артобстрілу. Фото: прокуратура

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 14 березня спрямувала дрони-камікадзе типу «Шахед» на цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Крім того, окупанти завдали ракетних ударів по Тростянцю та Білопіллю.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені передавачі телерадіомовлення й частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал.

Джерело: Ракурс


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