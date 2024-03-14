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Ракурс
Сполучені Штати не будуть визнавати результати фіктивних виборів рф на окупованих територіях

США зробили заяву про вибори рф на окупованих територіях України

14 бер 2024, 21:16
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Сполучені Штати не будуть визнавати результати фіктивних виборів рф на окупованих територіях України.


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Про це йдеться у заяві речника Держдепу США.

Сполучені Штати засуджують спроби росії підірвати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України шляхом фіктивних виборів, які рф проводить на тимчасово окупованих українських територіях, — заявив на брифінгу у четвер, 14 березня, речник Державного департаменту США Метью Міллер.

США ніколи не визнають легітимність чи результати фіктивних президентських виборів, які росія проводить на території суверенної України.

Ми визнаємо, що Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим — це Україна, — сказав посадовець.

Вибори в росії не будуть чесними та вільними, заявили в ЄС та НАТО. Про це 14 березня на прес-брифінгу у Брюсселі заявив Пітер Стано, речник голови європейської дипломатії Жозепа Борреля.

Він зазначив, що ні ЄС, ні країни спільноти поки що не ухвалили рішення про визнання чи невизнання виборів 15−17 березня. Вони зроблять це лише після голосування.

Джерело: Ракурс


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