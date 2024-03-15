Місце для Національного військового меморіального кладовища визначив уряд

В Україні з’явиться Національне військове меморіальне кладовище, фото: Мінветеранів

https://racurs.ua/ua/n193368-misce-dlya-nacionalnogo-viyskovogo-memorialnogo-kladovyscha-vyznachyv-uryad.html

Ракурс

Кабінет міністрів України офіційно визначив місце розташування для Національного військового меморіального кладовища.

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Кладовище збудують на Київщині. Про це сьогодні, 15 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Це дві ділянки у Гатненській громаді Фастівського району Київської області, — зазначив Шмигаль. — Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни. Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто віддав життя за Україну у війні за нашу свободу та незалежність.

На військовому кладовищі ховатимуть українських героїв, які ціною власного життя боронили незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Раніше, у постанові Кабміну № 870 від 19 серпня 2023 року «Про реалізацію експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища», зазначалося, що проектування військового кладовища на території Гатненської громади мають завершити до 30 липня 2025 року.

У документі зазначалося, що для кладовища планують виділили дві земельні ділянки площею 258,7298 га та 7,9607 га.

Прес-служба Мінветеранів зазначає, що найближчим часом має бути ухвалене рішення щодо передачі понад 265 га у власність ДУ «Національне військове меморіальне кладовище».