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Ракурс
Українські FPV-дрони спалили дві російські «Гвоздики». Фото:

Українські FPV-дрони спалили дві російські «Гвоздики» (ВІДЕО)

16 бер 2024, 17:49
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Дві російські артилерійські установки 2С1 «Гвоздика» були знищені на фронті українськими військовими. Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади отримали партію FPV-дронів та показали, які використовують їх у зоні бойових дій. Про це 10-та ОГШБ повідомила у Facebook.


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На кадрах, які опублікували військові видно, що після влучання ударних БПЛА російська артилерія загорілася.

Як відомо, 2С1 «Гвоздика» калібру 122 мм — це самохідна артилерійська установка, яка призначена для знищення й придушення живої сили та вогневих засобів піхоти, руйнування укріплень польового типу, прокладання проходів в мінних полях і дротяних загородженнях.

Нагадаємо, бійці 80-ї десантно-штурмової бригади на Бахмутському напрямку під Кліщіївкою зупинили колону російських танків та БМП, які намагалися атакувати позиції українських захисників.

Джерело: Ракурс


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