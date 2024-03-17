Транзиту російського газу через Україну не буде

https://racurs.ua/ua/n193428-tranzytu-rosiyskogo-gazu-cherez-ukrayinu-ne-bude.html

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Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що Україна не збирається продовжувати контракт на транзит газу із російським «Газпромом».

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Галущенко також наголосив, що газотранспортна система України пройшла стрес-тест і готова до життя без транзиту російського газу.

При цьому, міністр не згадував, чи буде можливе продовження транспортування газу з росії в обхід контрактів із «Газпромом», згадавши про те, що країни ЄС мають успішний досвід швидкої відмови від російського газу:

Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи СПГ, — сказав він

ЄC і Україна раніше заявляли, що не будуть переглядати чинний контракт, але деякі учасники ринку оптимістично дивляться на можливість двосторонніх угод щодо доставки палива у свої країни. Галущенко заперечив цей варіант.

Я не бачу такої можливості. На столі немає жодних можливих рішень. Ми готові зупинити транзит. Якщо б хтось сказав, що це критичне питання для виживання взимку, що це питання безпеки постачання, це одна ситуація, але я такого не бачу, — заявив міністр.

Замість того, щоб продовжувати купувати російський газ, очільник Міненерго закликав більше європейських країн зберігати паливо у підземних сховищах України.

Україна може запропонувати зберігати 15 мільярдів кубометрів газу в сховищах, що перевищує 14 мільярдів кубометрів російського палива, яке транзитом проходило через Україну минулого року.