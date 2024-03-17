У Молдові заперечили атаку на військову частину в Придністров'ї

https://racurs.ua/ua/n193431-u-moldovi-zaperechyly-ataku-na-viyskovu-chastynu-v-prydnistrov-yi.html

Ракурс

Вдень 17 березня російські ЗМІ поширили інформацію про влучання дрона у військову частину у невизнаному Придністров’ї, внаслідок чого нібито був знищений вертоліт.

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Влада Молдови заперечила атаку на військову частину в сепаратистському Придністров’ї — поблизу Тирасполя — центру так званої ПМР. Також поширили кадри. Влада Молдови каже, що військова техніка на знімках не працює вже кілька років.

Там вважають інцидент спробою викликати страх і паніку в регіоні. Зазначають, що тримають контакт з українською стороною.

Речник ГУР Юсов у коментарі «Суспільному» назвав це «російською провокацією». У молдовському Бюро політики реінтеграції повідомили, що влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує напад на Придністровський регіон.

Там також заявили, що «даний інцидент є спробою викликати страх і паніку в регіоні», а військова техніка зображена на знімках не працює вже кілька років.