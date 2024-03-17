Псевдовибори в росії не є ані вільними, ані чесними - реакція Німеччини

https://racurs.ua/ua/n193437-psevdovybory-v-rosiyi-ne-ie-ani-vilnymy-ani-chesnymy-reakciya-nimechchyny.html

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Псевдовибори в росії не є ані вільними, ані чесними, їх результат нікого не дивує. «Вибори» на окупованих територіях України не мають юридичної сили і є черговим порушенням міжнародного права.

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Про це увечері 17 березня повідомили у МЗС Німеччини.

Станом на зараз російська ЦВК опрацювала 40% виборчих протоколів. путін очікувано випереджає «конкурентів» зі значним відривом, маючи 87,34% голосів. Явка нібито склала 73,33%.

Водночас за даними двох екзит-полів — ВЦВГД і ФОМ, путін набирає понад 87% голосів, що є рекордним показником. Попередній рекорд був у нього у 2018 році — 76,69%.

Як повідомляють російські пропагандисти, на окупованих територіях України путін нібито набирає до 95% голосів. Так, в окупованій частині Донецької області за нього нібито проголосувало 95,23%, Луганській — 94,12%, Запорізькій — 92,95%, Херсонській — 88,12%.

Також рекордний результат «намалювали"путіну в Чечні — 99,28%.