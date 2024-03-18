путін хоче створити «санітарну зону» в Україні. Фото:

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Російський диктатор володимир путін відзначився низкою зверхніх заяв після проведення «виборів».

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Під час свого нового президентського терміну воєнний злочинець самостійно вирішуватиме завдання війни проти України та зміцнюватиме армію окупантів. Про це він заявив під час виступу у своєму виборчому штабі, повідомляють ТАСС та РІА «Новости».

За словами путіна, росія виступає «за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються.

Диктатор заявив, що країна-агресор може в якийсь момент створити «санітарну зону» на територіях України, а її глибина нібито буде такою, щоб складно було подолати «засобам ураження, насамперед іноземного виробництва».

Також путін зізнався, що дав вказівку російським спецслужбам виявляти всіх, хто зараз воює проти рф. А російських добровольців, які воюють на боці України, він порівняв з армією Власова. Традиційно він заявив про «великі втрати» у лавах російських легіонів.

Нагадаємо, 17 березня в росії закрилися виборчі дільниці. Екзитполи повідомляють, що чинний диктатор володимир путін набирає 87% голосів. На другому місці опинився комуніст Микола Харитонов, який набирає менш як 5%.

Джерело: ТАСС, РІА «Новости»