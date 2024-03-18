ТЦК відреагувало на спробу суїциду у військкоматі. Фото:

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Спробу суїциду в ТЦК на Закарпатті прокоментували військкоми.

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ДПСУ затримала молодого чоловіка 13 березня начебто при спробі незаконного перетину держкордону. Цивільного направили у військкомат Іршави для уточнення військово-облікових даних. Однак затриманий заявив, що не довіряє цій військово-лікарській комісії, і його було переведено до ТЦК у Хуста для проведення ВЛК. Про це 18 березня Закарпатський територіальний центр комплектування повідомив у Facebook.

Військкоми заявляють, що затриманий «поводив себе неадекватно», а згодом скоїв спробу суїциду. У ТЦК запевняють, що госпіталізований був в істеричному стані, а лікарі їм начебто сказали, що «такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин».

У спідній білизні постраждалого начебто пластину препарату «Гідазепам», який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині нібито були відсутні п’ять таблеток з 10.

У ТЦК також заявили, що «жодної фізичної сили до громадянина не вживалося», а всі ці рани на обличчі «він міг собі заподіяти сам з метою симуляції».

Нагадаємо, у 13 березня в Закарпатській області затримали чоловіка начебто під час спроби незаконно перетнути кордон. Порушника доставили у ТЦК, щоб уточнити військово-облікові дані. Там він зайшов до вбиральні, а згодом його знайшли зі слідами порізів на руках. Спробу самогубства зафіксували у міській лікарні.

Родичі ж постраждалого стверджують, що він став жертвою свавілля військкомів. За його словами, працівники ТЦК викрали її хлопця з готелю у Виноградові й звідти повезли його до пункту пропуску «Вилок», що на кордоні з Угорщиною. Вже там військові почали звинувачувати цивільного у «намаганні перетнути кордон».

У нього забрали телефон, документи та гроші. У ТЦК заявили, що дозволять зв’язатися з рідними тільки тоді, коли він підпише документ про незаконну спробу перетину кордону. Дівчина розповіла, що у хлопця відібрали навіть ліки, які потрібні були йому потрібні. Військовозобов’язаного жорстоко били й цим могли довести його до спроби самогубства.