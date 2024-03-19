путін хоче затяжної війни в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193469-putin-vykorystaie-peremogu-na-vyborah-dlya-zatyajnoyi-viyny-v-ukrayini-isw.html

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володимир путін намагається використати заявлену «рекордну» перемогу на так званих виборах президента для встановлення інформаційних умов з метою затяжної війни в Україні.

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ЦВК країни-агресора заявила, що російський диктатор нібито набрав рекордні 88,12% до 95,23% у тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях та в Криму. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські окупаційні чиновники, ймовірно, підробили рекордно високу підтримку путіна на окупованих територіях України та примусили українців брати участь у «виборах», які по суті були примусовими, враховуючи велику кількість російських сил в окупованій частині України, — зазначили експерти.

В ISW наголосили, що на прес-конференції за підсумками «голосування» путін заявив, що не очікував таких високих результатів виборів на українських ТОТ. Глава терористичного режиму наголосив, що такі результати начебто свідчать про «вдячність за російський захист». Окупант додав, що його режим зробить все для «захисту» цих територій.

Воєнні експерти вважають, що путін таким чином виправдовує затяжну війну та довгострокову окупацію України під виглядом «захисту» цивільних осіб на окупованій Україні.

Нагадаємо, 18 березня російський воєнний злочинець володимир путін переміг на «виборах» президента в росії. Центрвиборчком країни-агресора «намалював» диктатору рекордні 87,28% голосів. Європа розкритикувала проведення цього фейкового заходу, особливо на тимчасово окупованих територіях України.