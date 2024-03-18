Європа розкритикувала президентські «вибори» в росії. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n193453-putin-peremig-na-vyborah-z-yavylasya-reakciya-ievropy.html

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Результати виборів президента росії стали відомі у понеділок, 18 березня.

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Російський диктатор володимир путін переміг на цих «виборах». Воєнний злочинець набрав 87,28% голосів за підсумками опрацювання 100% протоколів. Його «суперники» Микола Харитонов отримав 4,31% голосів, Владислав Даванков — 3,85% голосів, а Леонід Слуцький — 3,20%. Про це повідомив Центрвиборчком країни-агресора.

Німеччина, Велика Британія та керівництво Європейського Союзу вже розкритикували проведення так званих президентських виборів в росії та на ТОТ України.

В Брюсселі вважають, що ці «вибори» проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і на тимчасово окупованих територіях України. Один із опонентів, ув’язнений опозиціонер Олексій Навальний, невдовзі перед виборами помер у колонії. Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

В Євросоюзі висловили жаль, що Москва не запросила спостерігачів від ОБСЄ. А проведення фейкових виборів на окупованих територіях засудили, бо таким чином країна-агресор порушила міжнародне право.

ЄС наголошує, що ніколи не визнає ані проведення так званих «виборів» на цих територіях України, ані їхніх результатів. Вони є нікчемними і не можуть мати ніяких юридичних наслідків. Політичне керівництво рф і причетні до їхньої організації побачать наслідки таких протиправних дій, — зазначив Боррель.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини відреагували на проведення виборів на окупованих територіях України. Там їх назвали «недійсними» та «ще одним порушенням міжнародного права».

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс написав у соцмережі, що путін «вкрав чергові вибори, але Україну він не вкраде».

За інформацією російської пропаганди, путіна привітали з «перемогою» лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Азербайджану Ільхам Алієв. Також це зробили диктатори білорусі, Гондурасу, Венесуели, М’янми та КНДР.

Нагадаємо, 17 березня в росії закрилися виборчі дільниці. Екзитполи та російський Центрвиборчком повідомляли, що чинний диктатор володимир путін набирає 87% голосів. На другому місці опинився комуніст Микола Харитонов, який набирає менш як 5%.