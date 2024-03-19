рф втратила близько 600 тис. барелів через атаки на НПЗ. Фото:

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Атаки українських дронів на російські НПЗ вивели з ладу близько 600 тис. барелів щоденних нафтопереробних потужностей рф.

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Удари по нафтопереробних підприємствах країни-агресора призвели до зростання ф’ючерсів на дизельне пальне четверту сесію поспіль, в той час, як ф’ючерси на бензин зросли шосту сесію поспіль. Очевидно, що це негайно вдарить по експорту дистилятів. Про це заявив генеральний директор міжнародної енергетичної групи Gunvor Group Ltd. Торбйорн Торнквіст, повідомило агентство Bloomberg.

Це, ймовірно, знизить експорт на пару сотень тисяч барелів, тому для мене це проблема дистилятів, — наголосив він.

Зазначається, що група Gunvor була великим трейдером російської нафти до її повномасштабного вторгнення в Україну. Однак торгівлю з росією розірвали після 24 лютого 2022 року.

Американський банківський холдинг JPMorgan Chase прогнозує, що атаки України вивели з ладу близько 900 тис. барелів на день російських нафтопереробних потужностей. На їх відновленні підуть тижні, якщо не місяці.

Нагадаємо, за останній час на росії загорілися вже понад 10 нафтопереробних заводів. В Інституті енергетики та фінансів заявили, що удари України по найбільших російських НПЗ, на які припадає понад 12% виробництва палива в країні, спричинили різкий стрибок оптових цін на бензин. Внаслідок цього росія може втратити 8−9% виробництва.

Джерело: Bloomberg