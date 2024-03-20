Заморожені гроші рф - що відомо про "російські прибутки" для України

https://racurs.ua/ua/n193529-zamorojeni-groshi-rf-scho-vidomo-pro-rosiyski-prybutky-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

20 березня Європейська комісія представила проєкт рішення щодо використання на користь України прибутків від активів російського центрального банку, які були заморожені Євросоюзом після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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Очікується, що це рішення дозволить спрямовувати на потреби України від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.

Про це пише «Радіо Свобода».

У проєкті рішення йдеться, що 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, слід використати на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру, а 10% — передати до бюджету ЄС і використати їх на потреби української оборонної промисловості. Щоб це законодавство почало працювати, пропозицію Європейської комісії мають затвердити всі країни-члени ЄС.

Що ще відомо про «російські прибутки» для України:

пропонується робити відрахування з рахунку центрального депозитарію, де генеруються прибутки, кожні пів року;

перший транш очікується влітку 2024 року;

передаватися будуть лише прибутки, які були накопичені з 15 лютого 2024 року (коли ЄС створив для цього спеціальний рахунок);

прибутки, що були накопичені за попередні два роки будуть щонайменше 5 років зберігатися — на випадок непередбачуваних витрат (судові позови з російського боку, дестабілізація євро).

Окремо Україна отримуватиме щороку додаткову суму з прибутків з російських активів — 25% від прибутків — стільки становить податок на прибутки, який визначив бельгійський уряд (більшість російських коштів була заморожена через бельгійський кліринговий центр Euroclear), що погодився віддавати його на потреби для України. У 2024 році ця сума очікується на рівні 1,7 мільярда євро.

Як заморожені активи рф можуть допомогти Україні

Центр стратегічних комунікацій 20 березня повідомив, що у ЄС розробили законодавчий механізм для передачі Україні прибутків від заблокованих активів російського Центробанку.

Пропозицію розглянуть на саміті Європейської ради 21−22 березня.

Зважаючи на нещадне руйнування української інфраструктури і грабіжницькі дії окупантів, Україна має право претендувати на заморожені російські активи, а ЄС — підстави для їхньої конфіскації.

На відміну від росії, в країнах ЄС власність захищена законом, тому питання використання заморожених російських активів потребувало ретельного законодавчого опрацювання.

Заморожені в ЄС російські активи приносять від 15 до 20 млрд євро прибутку, залежно від поточних світових процентних ставок.

Податок, що отримується від прибутку на заморожені резерви Центробанку рф, дозволить вже з липня скеровувати на потреби України орієнтовно 3 млрд євро на рік.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пропонує використати 90% доходів на закупівлю зброї для України, а решту — спрямувати до бюджету ЄС на посилення потенціалу українського ОПК.