Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рятувальники ДСНС забрали бойову частину ракети, яка не вибухнула, в Шевченківському районі Києва

Рятувальники ДСНС забрали бойову частину ракети, яка не вибухнула, в Шевченківському районі Києва (ВІДЕО)

21 бер 2024, 10:34
999

Рятувальники ДСНС уранці 21 березня забрали бойову частину ракети, яка не вибухнула, із житлового сектора в Шевченківському районі Києва.


.

Бойова частина ракети під час обстрілу рф впала у дворі житлового будинку Києва. Її вивезуть та утилізують, розповів в ефірі «Радіо Свобода» розповів заступник голови КМВА Микола Поворозник.

В іншому дворі біля житлових будинків також знайшли уламок ракети.

Київ уранці 21 березня опинився під масштабним ракетним ударом терористичної рф. Українська ППО збила усі ракети (31) росіян, у тому числі «Іскандер» та «Кинджал», але уламки впали на столицю.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів