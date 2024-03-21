Рятувальники ДСНС забрали бойову частину ракети, яка не вибухнула, в Шевченківському районі Києва

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Рятувальники ДСНС уранці 21 березня забрали бойову частину ракети, яка не вибухнула, із житлового сектора в Шевченківському районі Києва.

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Бойова частина ракети під час обстрілу рф впала у дворі житлового будинку Києва. Її вивезуть та утилізують, розповів в ефірі «Радіо Свобода» розповів заступник голови КМВА Микола Поворозник.

В іншому дворі біля житлових будинків також знайшли уламок ракети.

Київ уранці 21 березня опинився під масштабним ракетним ударом терористичної рф. Українська ППО збила усі ракети (31) росіян, у тому числі «Іскандер» та «Кинджал», але уламки впали на столицю.