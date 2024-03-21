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Ракурс
Рада розширила пільги для військових та поліцейських

Рада розширила пільги для військових та поліцейських

21 бер 2024, 12:54
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Верховна Рада 21 березня у другому читанні проголосувала за закон про розширення пільг для військових та поліцейських. Поранені зможуть лікуватися за кордоном до року без проходження ВЛК кожні чотири місяці.


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Виплати рідним загиблих на війні становитимуть 15 млн грн. Військові отримають право на відпустку при народженні дитини. Цивільних зможуть брати на посади військових капеланів, повідомив у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

Як повідомила нардеп Ірина Геращенко, серед іншого, закон № 10313 передбачає:

  • військовослужбовці матимуть ті ж права на свободу слова в соцмережах, що і інші українці;
  • військовослужбовці зможуть 12 місяців перебувати на лікуванні, в тому числі за кордоном, без необхідності кожні чотири місяці проходити ВЛК;
  • на рівні закону встановлено грошова виплата у разі загибелі військовослужбовця на рівні 15 млн грн;
  • військовими капеланами не можуть бути особи, які належать до російської православної церкви;
  • надається можливість звільнення військовослужбовців для догляду за хворою дитиною віком до 14 років.
  • вносяться зміни до дисциплінарних статутів щодо недопущення військовослужбовцями порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями;
  • передбачається можливість заміщення цивільними посад військових капеланів підрозділів Сил оборони;
  • передбачаються відпустки для військовослужбовців при народженні дитини.
  • рпроваджуються відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців.
  • один місяць в зоні бойових дій прирівнюється до чотирьох місяців вислуги.

Закон підтримало 296 депутатів.

Джерело: Ракурс


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