Російські добровольці пояснили, звідки мають зброю та техніку

https://racurs.ua/ua/n193552-rosiyski-dobrovolci-poyasnyly-zvidky-maut-zbrou-ta-tehniku.html

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Боєць легіону «Свобода России» Олексій Барановський розповів, що в розпорядженні російських добровольців є зброя, яка належить їм як підрозділу інтернаціональному легіону Збройних сил України (ЗСУ). Також вона постійно доповнюється «трофеями».

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Про це вони повідомили українські медіа на прес-конференції у Києві 21 березня.

Своєю чергою командир РДК Денис Нікітін заявив, що «у жодному разі не можна недооцінювати можливості сучасних воєнторгів». Та поділився, що в РДК тепер є вантажівка «Ахмат».

Хочу подякувати керівництву Чеченської республіки за цей мимовільний подарунок, — іронічно додав Нікітін.

Раніше Барановський повідомив про військовий сенс операції російських підрозділів: вони зірвали новий наступ армії рф на Україну.

У військовому сенсі вони були змушені перекидати значні сили з-під Куп’янська для утримання Бєлгородської та Курської областей. Фактично ми зірвали плани наступу армії росії, — сказав Барановський.

Він вважає, що російський легіон відвернув на себе увагу тактичної авіації, яка завдала понад 320 авіаударів, але всі бомби прилетіли на територію росії, а ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ділянки, де очікувалася масована атака росії.