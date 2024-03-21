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Ракурс
Найбільший у світі НПЗ вимагає прогнати російські танкери з Індії

Найбільший у світі НПЗ вимагає прогнати російські танкери з Індії

21 бер 2024, 13:40
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Найбільший нафтопереробний конгломерат Індії не купуватиме нафту рф з танкерів через санкції США.


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Reuters пише, що компанія Reliance, яка є найбільшою з ринкової капіталізації та експорту Індії, а також великим покупцем російської нафти Urals, попросила, щоб нові поставки не здійснювалися танкерами «Совкомфлоту» (СКФ).

У лютому США наклали санкції на компанію «Совкомфлот» і 14 нафтових танкерів, залучених до транспортування російської нафти.

Ми вважаємо за краще, щоб нафтопереробні компанії не брали нафту на суднах, що перебувають під санкціями, через наші політичні та комерційні інтереси й санкції США, — заявило одне з джерел в уряді Індії.

СКФ є великим постачальником тоннажу для російської нафти. Відмова від приймання його танкерів може негативно позначитися на збуті сировини в Індії, яка стала головним покупцем морських партій нафти з рф після відходу західних компаній наприкінці 2022 року, зазначають журналісти Reuters.

Джерело: Ракурс


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