Країни Балтії, Польща та Чехія вимагають заборонити імпорт "краденого" в Україні зерна з білорусі та рф

https://racurs.ua/ua/n193558-krayiny-baltiyi-polscha-ta-chehiya-vymagaut-zaboronyty-import-kradenogo-v-ukrayini-zerna.html

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Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу.

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Звернення ініціювала Литва. У ньому йдеться і про те, щоб заборона поширювалась серед усіх країн-членів Європейського Союзу.

Міністри цих п’яти країн закликали єврокомісарів ефективно впровадити обмеження, щоб можливо викрадене українське зерно не реалізовувалось на європейському ринку.

Міністр сільського господарства Литви Кястучіса Навіцкоса заявив, що санкцій Європи недостатньо, щоб заборонити росії та білорусі торгувати українським зерном, яке могло бути вкрадене на території України.

Очікується, що Єврокомісія запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну зернових з рф та білорусі, а також 50-відсоткові мита на насіння олійних культур і продукти, отримані з них, пише Financial Times.

ЄС намагається заспокоїти фермерів та низку країн блоку. Як повідомило 19 березня, видання Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з цими планами, очікується, що найближчими днями Європейська комісія запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну зернових з росії та білорусі. За даними співрозмовників видання, це може призвести до підвищення цін щонайменше на 50 відсотків, знищивши попит. Також 50-відсоткові мита будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти, отримані з них.

За словами джерел, мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами Світової організації торгівлі (СОТ). росія може вжити заходів у відповідь, але вона вже заборонила імпорт більшості продуктів з ЄС, і багато європейських компаній у цьому секторі вийшли з країни в останні роки.

Financial Times також вказує, що імпорт в ЄС з росії зернових, олійного насіння та похідних сягнув рекордних чотирьох мільйонів тонн у 2023 році, що становить 1% від загального споживання в Європейському Союзі.

У середині лютого імпорт сільськогосподарської продукції з росії та білорусі заборонила Латвія. Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ініціює запровадження заборони на імпорт аграрної продукції з росії та білорусі на рівні Європейського Союзу, після чого Сейм Польщі ухвалив відповідну резолюцію із закликом до Єврокомісії.

Згодом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила Туску, що вона «оцінює можливість запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з росії», пише FT.