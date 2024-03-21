США підтримали випуск облігацій для України за рахунок активів рф. Фото:

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Сполучені Штати Америки підтримали нову ідею для допомоги Україні.

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У Вашингтоні дали «зелене світло» для пропозиції про випуск облігацій на 50 млрд дол. для України за рахунок заморожених активів російської федерації. Про це повідомило видання Bloomberg.

У статті йдеться, що пропозиція передбачає об'єднання 280 млрд дол. активів Центрального банку росії, які було іммобілізовано країнами «Великої сімки» і Європейським союзом, у SPV, прибуток від якого піде на так звані облігації свободи.

Повідомляється, що понад дві третини заморожених активів рф заблоковані в ЄС, де вони приносять близько 3,6 млрд дол. чистого прибутку на рік.

Надходження від передбачуваного розміщення облігацій майже дорівнюють 60 млрд дол. американської допомоги, яку все ще не розглянув американський Конгрес. Країни Заходу намагаються знайти фінансування для України в критичний момент війни, бо ЗСУ стикаються з нестачею артилерії, а окупанти домоглися певних успіхів на Донбасі.

Лідери Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі 21 березня обговорять, як використовувати прибуток від заморожених російських активів, щоб допомогти Україні.

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель планував запропонувати використати 90% доходів від заморожених російських активів на покупку зброї Україні через Європейський фонд миру. Решту 10% грошей він пропонував переказати до бюджету ЄС і використати на розбудову потужностей української оборонної промисловості.

Джерело: Bloomberg